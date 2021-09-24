Чому відбувається зростання ринку органічних харчових продуктів: думка експертів

Сьогодні індустрія екологічно чистих харчових продуктів зростає шаленими темпами. Так, продажі бізнесів галузі минулого року зросли на 12,4% до 61,9 мільярда доларів. Однак більшість людей не знають, що насправді означає поняття "органічний".

У 2014 році консалтингова компанія BFG провела опитування 300 покупців. Встановили, що 70% людей купували органічні харчові продукти, але тільки 20% респондентів змогли визначити їх.

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Що таке органічний продукт

За даними Міністерства сільського господарства США, органічний продукт – це термін на етикетці, який вказує на те, що харчовий або інший сільськогосподарський продукт був виготовлений з використанням затверджених методів. Іншими словами, "органічний" зовсім не має гарантувати користь для здоров'я. Це просто означає, що їжа була виготовлена з використанням органічних методів за певними стандартами. Вони можуть стосуватися, наприклад, родючості грунту, боротьби зі шкідниками та бур'янами та практики розведення тварин.

Результати досліджень

Левова частка людей надає перевагу органіці, адже вони побоюються:

продуктів з високим ступенем обробки та вмістом штучних інгредієнтів;

впливу пестицидів, гормонів та антибіотиків.

Згідно з дослідженням76% опитаних дорослих купували органічні продукти через їх цінні для здоров'я властивості, 33% пояснили свій вибір екологічними проблемами, а 22% – обирають зручність.

Чи дійсно органічні продукти корисніші та безпечніші? Питання суперечливе. Так, у звіті Каліфорнійського університету в Ріверсайді за 2005 рік йдеться, що залишки пестицидів в органічних і традиційних культурах занадто незначні, щоб негативно впливати на здоров'я. Деякі експерти переконані, що між органічними й традиційними культурами немає значної різниці. Проте в одному фахівці впевнені на 100% – індустрія органічних харчових продуктів нікуди не дінеться.