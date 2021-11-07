Де у Львові здати небезпечні відходи на утилізацію: адреси та графік роботи

Відходи – саме те явище, що становить величезну загрозу для довкілля. Саме тому важливо навчитися правильно позбуватися використаних предметів. Так, львів'янам пропонують здати їх на утилізацію у спеціальні мобільні пункти.

Здавалося б, незначний крок, однак він може перетворитися у великий внесок. Справді, дбати про майбутнє нашої планети потрібно вже зараз, особливо коли це – абсолютно безкоштовно!

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Що можна здати

використані батарейки (до 10 кілограмів);

люмінесцентні лампи (до 10 штук);

ртутні термометри (до 5 штук).

Графік роботи мобільних пунктів

Скористатися послугою екобуса можуть жителі Львова, Винників, Брюховичів та Рудного. Автори ініціативи закликають здавати відходи в упаковці виробника або у безпечній тарі.

Графік роботи мобільних пунктів / Фото Львівська міська рада