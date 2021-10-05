День для Вікторії: у Львові запустили благодійну ініціативу для дівчинки з СМА

У Львові запустили благодійну ініціативу День для Вікторії. Її мета – зібрати гроші для лікування юної львів'янки, яка хворіє спінально-м'язовою атрофією.

На лікування дівчинки вже зібрали 30 мільйонів гривень. Втім, на найдорожчий укол у світі Zolgensma потрібно ще 25 мільйонів гривень.

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День для Вікторії

Благодійну акцію планують провести у вівторок, 19 жовтня. Її суть у тому, щоб цього дня всі охочі перерахували свою денну заробітну платню на допомогу Вікторії Полюзі.

Я закликаю і прошу усіх підприємців і керівників приєднатись до цієї ініціативи. Давайте закриємо збір вже цієї осені!

– закликав Андрій Садовий.

Міський голова Львова також зазначив, що вже всі працівники міської ради дали свою згоду, щоб 19 жовтня приєднатися до благодійної ініціативи й перерахувати гроші на допомогу дівчинці.

"Це, можливо, невеликі кошти для кожного з нас. Але це шанс на життя! 19 жовтня – порятунок Вікторії Полюги. Дякую", – резюмував львівський мер.

Важливо! Перерахувати гроші можна за реквізитами:"Приватбанк" – 4731 2196 1475 0994, Полюга Назар (тато);"Ощадбанк" – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама);"Приватбанк" – Код отримувача: 44233657 / UA413052990000026007031019925, благодійний фонд "Вікторія СМА".

Звернення Андрія Садового: дивіться відео

До слова, ми вже раніше розповідали про юну Вікторію Полюгу. Тоді рішення про виділення пів мільйона гривень на допомогу дівчинці схвалила Львівська ОДА.

Публікація Андрія Садового:

Щедрих вівторків забагато не буває. 19 жовтня – день для Вікторії.

На укол для маленької львів'янки зі СМА вже зібрали 30 мільйонів гривень. Ви неймовірні! Але потрібно ще 25 мільйонів. Тому ми започатковуємо нову ініціативу – День для Вікторії.

19 жовтня – це день, коли всі охочі перерахують свою денну заробітну плату на допомогу Вікторії. Я закликаю і прошу усіх підприємців і керівників приєднатись до цієї ініціативи. Давайте закриємо збір вже цієї осені!

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

PayPal: yaroservice@gmail.com

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

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Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"