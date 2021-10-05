День для Виктории: во Львове запустили благотворительную инициативу для девочки с СМА
Источник:Андрей Садовой в фейсбуке
Во Львове запустили благотворительную инициативу День для Виктории. Ее цель – собрать деньги для лечения юной львовянки, которая болеет спинально-мышечной атрофией.
На лечение девочки уже собрали 30 миллионов гривен. Впрочем, на самый дорогой укол в мире Zolgensma нужно еще 25 миллионов гривен.
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День для Виктории
Благотворительную акцию планируют провести во вторник, 19 октября. Ее суть в том, чтобы в этот день все желающие перечислили свою дневную зарплату в помощь Виктории Полюги.
Я призываю и прошу всех предпринимателей и руководителей присоединиться к этой инициативе. Давайте закроем сбор уже этой осенью!
– призвал Андрей Садовый.
Городской председатель Львова также отметил, что уже все работники городского совета дали свое согласие, чтобы 19 октября присоединиться к благотворительной инициативе и перечислить деньги на помощь девочке.
"Это, возможно, небольшие средства для каждого из нас. Но это шанс на жизнь! 19 октября – спасение Виктории Полюги. Спасибо", – резюмировал львовский мэр.Важно! Перечислить деньги можно по реквизитам:
"Приватбанк" – 4731 2196 1475 0994, Полюга Назар (папа)
"Ощадбанк" – 5167 8032 2632 0880 Коцовский Марьяна (мама)
"Приватбанк" – Код получателя: 44233657 / UA413052990000026007031019925, благотворительный фонд "Виктория СМА".
Обращение Андрея Садового: смотрите видео
К слову, мы уже ранее рассказывали о юной Викторию Полюге. Тогда решение о выделении полумиллиона гривен на помощь девочке одобрила Львовская ОГА.
Публикация Андрея Садового:
Щедрых вторников много не бывает. 19 октября – день для Виктории.
На укол для маленькой львовянки со СМА уже собрали 30 миллионов гривен. Вы невероятные! Но нужно еще 25 миллионов. Поэтому мы начинаем новую инициативу – День для Виктории.
19 октября – это день, когда все желающие перечислят свою дневную заработную плату на помощь Виктории. Я призываю и прошу всех предпринимателей и руководителей присоединиться к этой инициативе. Давайте закроем сбор уже этой осенью!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ
PayPal: yaroservice@gmail.com
Приватбанк
4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа)
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Ощадбанк
5167 8032 2632 0880 Коцовская Марьяна (мама)
Monobank:
5375411404612058
UAH
Получатель
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИКТОРИЯ СМА
Код получателя: 44233657
UA413052990000026007031019925
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"