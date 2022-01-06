Для підтримки нужденних: в Ужгороді запрацює соціальний магазин

В Ужгороді запускають новий соціальний проєкт. Так, невдовзі у місті відкриється магазин "Нове життя старим речам".

Попередньо, соціальний магазин має запрацювати до кінця січня. Авторка ідеї – мешканка міста Віра Лопачак.

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Головна мета – забезпечити нужденних необхідними речами. Як це працюватиме? Малозабезпечені, багатодітні, сім'ї учасників АТО зможуть відвідати магазин та взяти те, що їм потрібно.

Кожен охочий може долучитися до ініціативи. Небайдужі громадяни приноситимуть вживані речі, а інші забиратимуть їх. Усе – безкоштовно.

Організатори просять, аби речі були чистими й цілими. Наразі їх можна приносити за адресою Заньковецької, 68.

У межах проєкту створять неприбуткову громадську організацію. Наразі під соціальний магазин шукають приміщення, яке працюватиме на державній основі.

Однак проєкт несе не лише благодійну місію, а й пов'язаний із захистом довкілля. Чим більше людей забиратимуть непотрібні речі, тим менше відходів потраплятиме на сміттєзвалища.