Домашня піца за 15 хвилин: надшвидкий рецепт

Якщо захотілося піци, а часу немає навіть на доставку, на допомогу прийде цей рецепт. Він допоможе приготувати смачну домашню піцу всього за декілька хвилин.

Для того, щоб змішати всі складники, спекти її та дістати з духовки, вам знадобиться щонайбільше 15 хвилин.

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Інгредієнти

Тісто:

яйце – 1 штука:

борошно – 2 столові ложки;

сметана – 2 столові ложки;

сіль за смаком.

Соус:

кетчуп – 50 грамів,

гірчиця – 1 чайна ложка,

перець за смаком.

Начинка:

шинка – 100 грамів,

сир – 100 грамів,

гілочки базиліка.

Спосіб приготування

Для приготування тіста нам потрібно змішати в мисці яйце, сметану, сіль та борошно. Консистенція тіста повинна бути сметаноподібною, але не сильно рідкою. Тим часом в окремій ємності готуємо соус, змішуючи кетчуп та гірчицю. Потім змащуємо форму для випікання олією, виливаємо туди тісто. Зверху обережно викладаємо соус і розподіляємо його по всій формі, намагаючись не змішати з тістом. Висипаємо начинку і посипаємо зверху сиром. Випікаємо в духовці за температури 220 градусів протягом 10 – 15 хвилин.

Ця піца має невеликий секрет — приготувати її можна у звичайній сковороді на плиті. Для цього тісто вилийте на холодну, змащену олією сковороду, викладіть зверху інгредієнти, накрийте кришкою та готуйте протягом 10 – 15 хвилин.

Щоправда, рум'яної скоринки в цьому разі не вийде, але сир розплавиться й тягтиметься павутинкою.

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