Домашня піца за 15 хвилин: надшвидкий рецепт
30 грудня 2021 , 12:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо захотілося піци, а часу немає навіть на доставку, на допомогу прийде цей рецепт. Він допоможе приготувати смачну домашню піцу всього за декілька хвилин.
Для того, щоб змішати всі складники, спекти її та дістати з духовки, вам знадобиться щонайбільше 15 хвилин.
Цікаво Хто і як виготовляє біфштекси для ресторанів McDonald's зі 100% м'яса
Інгредієнти
Тісто:
- яйце – 1 штука:
- борошно – 2 столові ложки;
- сметана – 2 столові ложки;
- сіль за смаком.
Соус:
- кетчуп – 50 грамів,
- гірчиця – 1 чайна ложка,
- перець за смаком.
Начинка:
- шинка – 100 грамів,
- сир – 100 грамів,
- гілочки базиліка.
Спосіб приготування
- Для приготування тіста нам потрібно змішати в мисці яйце, сметану, сіль та борошно. Консистенція тіста повинна бути сметаноподібною, але не сильно рідкою.
- Тим часом в окремій ємності готуємо соус, змішуючи кетчуп та гірчицю.
- Потім змащуємо форму для випікання олією, виливаємо туди тісто. Зверху обережно викладаємо соус і розподіляємо його по всій формі, намагаючись не змішати з тістом. Висипаємо начинку і посипаємо зверху сиром.
- Випікаємо в духовці за температури 220 градусів протягом 10 – 15 хвилин.
Ця піца має невеликий секрет — приготувати її можна у звичайній сковороді на плиті. Для цього тісто вилийте на холодну, змащену олією сковороду, викладіть зверху інгредієнти, накрийте кришкою та готуйте протягом 10 – 15 хвилин.
Щоправда, рум'яної скоринки в цьому разі не вийде, але сир розплавиться й тягтиметься павутинкою.
Рецепт приготування надшвидкої піци: дивіться відео