"ЕкоСистема": як працюватиме єдиний в Україні екологічний вебпортал
Джерело:Урядовий портал
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема". Так, вона гарантуватиме громадянам вільний доступ до перевіреної екологічної інформації та отримання екологічних адмінпослуг.
Міністерство довкілля запустило веб-портал "ЕкоСистема" ще в травні 2021 року. Він працював у тестовому режимі.
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Деталі
За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, таким чином Україна виконує зобов'язання, що передбачені Орхуською конвенцією.
Ухвалений документ має:
- забезпечити громадянам можливість бути належним чином поінформованими про стан навколишнього середовища;
- спростити впровадження механізму електронного урядування;
- гарантувати прозорість в діяльності органів виконавчої влади;
- полегшити узагальнення та систематизацію інформації про екологію, якою володіють органи державної влади на різних рівнях;
- сприяти узгодженню позицій стейкхолдерів та активізації участі громадськості при прийнятті рішень, які стосуються екополітики тощо.
Про платформу
"ЕкоСистема" – загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-аналітична система. Платформа інтегровану з порталом Дія. Вона служитиме гарантом вільного доступу до екологічної інформації та забезпечить ефективну електронну взаємодію між державою, бізнесом та громадою з метою отримання адміністративних послуг у сфері захисту довкілля.
Переконаний, що в майбутньому "ЕкоСистема" стане дійсно сучасним і ефективним інструментом управління природними ресурсами та платформою для пошуку актуальної інформації про стан довкілля в Україні,
– відзначив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (CDTO) Руслан Стрілець.
Наразі "ЕкоСистема" містить:
- 7 онлайн послуг;
- 66 реєстрів відкритих екологічних даних, а до кінця року цей показник має зрости до 80;
- 3 інтегровані інформаційні ресурси: Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, сайт wownature.in.ua та Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів.