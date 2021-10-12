Міністерство довкілля запустило веб-портал "ЕкоСистема" ще в травні 2021 року. Він працював у тестовому режимі.

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Деталі

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, таким чином Україна виконує зобов'язання, що передбачені Орхуською конвенцією.

Ухвалений документ має:

забезпечити громадянам можливість бути належним чином поінформованими про стан навколишнього середовища;

спростити впровадження механізму електронного урядування;

гарантувати прозорість в діяльності органів виконавчої влади;

полегшити узагальнення та систематизацію інформації про екологію, якою володіють органи державної влади на різних рівнях;

сприяти узгодженню позицій стейкхолдерів та активізації участі громадськості при прийнятті рішень, які стосуються екополітики тощо.

Про платформу

"ЕкоСистема" – загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-аналітична система. Платформа інтегровану з порталом Дія. Вона служитиме гарантом вільного доступу до екологічної інформації та забезпечить ефективну електронну взаємодію між державою, бізнесом та громадою з метою отримання адміністративних послуг у сфері захисту довкілля.

Переконаний, що в майбутньому "ЕкоСистема" стане дійсно сучасним і ефективним інструментом управління природними ресурсами та платформою для пошуку актуальної інформації про стан довкілля в Україні,

– відзначив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (CDTO) Руслан Стрілець.

Наразі "ЕкоСистема" містить:

7 онлайн послуг;

66 реєстрів відкритих екологічних даних, а до кінця року цей показник має зрости до 80;

3 інтегровані інформаційні ресурси: Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, сайт wownature.in.ua та Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів.

У найближчому майбутньому фахівці активно працюватимуть над збільшенням кількості оприлюднених наборів екологічних даних.