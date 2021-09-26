"Есмаус – Оселя" збирає кошти на вантажний автомобіль: як підтримати

Громадська організація "Есмаус – Оселя" збирає кошти на покупку вантажного автомобіля. Щодня активісти об'їжджають не менше ніж 30 точок у Львові, де розташовані контейнери для збору вживаних речей.

Головна мета "оселян" – підтримувати безхатченків та малозабезпечених людей. Крім речей їм також надають їжу, яку купують за пожертви, отримані від проданих у благодійних крамницях речей.

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"Есмаус – Оселя" у цифрах:

30 контейнерів у всіх районах Львова;

20 тонн речей на тиждень;

70% зібраного направляють на повторне використання.

Зараз ми їздимо старою вантажівкою, яку нам подарували благодійники. Вона часто ламається і це ускладнює весь процес збору речей, бо вони накопичуються біля переповнених контейнерів та іноді псуються під дощем і снігом,

– йдеться у повідомленні.

Долучитися

Підтримати організацію можна на платформі "Велика ідея" за допомогою кнопки "ФОНДУВАТИ". Виручену суму подвоїть Міжнародний фонд "Відродження".

Повний текст публікації "Есмаус – Оселя":

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ ПІДТРИМКУ! МИ НЕ ПІДВЕДЕМО!

Ми, оселяни, що мали важкий досвід життя на вулиці, а тепер наважилися жити у спільноті, разом працюємо, щоб заробити на своє утримання і допомагаємо біднішим за себе – тим людям, які досі живуть на вулиці.

У 2013 році ми поставили перші в Україні контейнери для збору речей і надихнули десятки міст повторити наш досвід. На сьогоднішній день ми збираємо речі із 30-ти контейнерів, які розміщені у всіх районах Львова (в середньому 20 тонн в тиждень) і 70% зібраного направляємо на повторне використання - роздаємо безкоштовно бездомним та малозабезпеченим людям у спеціальному санітарно-гігієнічному пункті – Осередку підтримки. Частину зібраних речей віддаємо за пожертву у благодійних крамницях і за виручені кошти ми купуємо їжу для безпритульних людей. Щодня нам треба об’їхати як мінімум 30 точок у Львові, щоб зібрати речі, які львів’яни поклали у контейнери. Для цього нам потрібний надійний вантажний автомобіль.

Зараз ми їздимо старою вантажівкою, яку нам подарували благодійники. Вона часто ламається і це ускладнює весь процес збору речей, бо вони накопичуються біля переповнених контейнерів та іноді псуються під дощем і снігом. ПІДТРИМАЙТЕ нашу ініціативу по збору грошей на платформі Спільнокошт.

З новим автомобілем ми зможемо ефективніше збирати речі для перевикористання, підтримаємо ще більше нужденних людей та покращимо екологічну ситуацію в регіоні. НАТИСНІТЬ кнопку ФОНДУВАТИ і ви допоможете нам здійснювати нашу працю. Зібрану на Спільнокошті суму буде подвоєно Міжнародним фондом "Відродження".