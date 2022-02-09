Харчування довгожителів: 9 продуктів, які варто додати до свого раціону

Загальновідомо, що стан нашого організму й тривалість життя залежать від численних факторів: екології, фізичної активності, способу життя та інших. Та одним з найвагоміших, безперечно, є харчування.

У світі є п'ять регіонів, де мешкає найбільше довгожителів. Це так звані "блакитні зони": Сардинія (Італія), Окінава (Японія), Ікарія (Греція), Нікоя (Коста-Ріка) та Лома-Лінда (Каліфорнія). Звісно, щоденний раціон жителів цих куточків світу разюче відрізняється. Однак ми можемо почерпнути від них найкращі звички у харчуванні, щоб бути здоровішими.

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9 продуктів, які споживають довгожителі

Авокадо

Авокадо / Фото Pexels

Авокадо – один з найулюбленіших продуктів жителів Лома-Лінди. Експерти зауважують, що плід:

сприяє зниженню рівня холестерину;

містить на 30% більше калію, ніж, до прикладу, банани.

допомагає при схудненні;

знижує ризик діабету 2 типу.

Боби

Боби / Фото Pixabey

Цей продукт споживають майже усі мешканці "блакитних зон". Так, боби містять велику кількість клітковини та інших поживних речовин, що допомагають боротися із хворобами. До прикладу, чорноокий горох, що популярний в Ікарії, володіє протираковими та антидіабетичними властивостями, а також позитивно впливає на роботу серця.

Своєю чергою, мешканці Нікої споживають чорні боби. Вони містять велику кількість клітковини та антиоксидантів – ці елементи запобігають раку та знижують ризик серцевих захворювань.

Часник

Часник / Фото Pexels

Часник є потужним природним медикаментом, який: знижує ризик деяких вікових захворювань, багатий на антиоксиданти, має протизапальні властивості, допомагає запобігти деяким видам раку, діабету та серцево-судинних захворювань. Це обов'язковий компонент раціону мешканців Окінави.

Картопля

Картопля / Фото Pexels

У Ікарії надають перевагу білій картоплі, яка здатна запобігати діабету, боротися з ним та допомагає підтримувати низький рівень артеріального тиску. Натомість жителі Окінави обирають солодку фіолетову картоплю (сацума-імо). Вона містить фітохімічні речовини (антоціани), що допомагають запобігти хворобам. Крім того, солодка картопля багата на вітаміни А, В6, С, калій та клітковину.

Оливкова олія

Оливкова олія / Фото Pexels

Жителі ​​Середземномор'ї вважаються одними з найздоровіших людей у ​​світі. Вони майже щодня вживають оливкову олію першого холодного віджиму, яка має безліч переваг для здоров'я: допомагає контролювати вагу, знижує кров'яний тиск, зменшує ризик появи деяких видів раку та володіє протизапальними властивостями.

Лосось

Лосось / Фото Pixabey

Червону рибу зазвичай вживають у Лома-Лінді, навіть прихильники вегетаріанства. Усе через велику кількість омега-3 – жирні кислоти, що дозволяють підтримувати здоров'я серця, знижують ризик серцево-судинних захворювань та допомагають протидіяти запаленням.

Хліб на заквасці

Хліб на заквасці / Фото Pexels

Такий хліб є доволі популярним на Сардинії. Так, його виготовляють з цільної пшениці та живих молочнокислих бактерій, завдяки чому цукор і глюкоза перетворюються на молочну кислоту. В результаті:

глікемічний індекс знижується;

людина довше почувається ситою;

рівень цукру в крові не підвищується.

Помідори

Помідори / Фото Pexels

Жителі Сардинії щодня додають помідори до свого раціону. Річ у тім, що вони містять лікопін – антиоксидант, відомий своїми протизапальними властивостями, здатністю знижувати кров'яний тиск, ризик метаболічного синдрому та інсульту, а також покращувати здоров'я серця. Зокрема, помідори "черрі", що містять вищий рівень бета-каротину, можуть запобігати раку простати.

Вино

Вино / Фото Pixabey

Безперечно, з будь-яким алкоголем варто бути вкрай обережним. Однак більшість мешканців "блакитних зон" споживають 1 – 2 келихи червоного вина щодня. За даними деяких досліджень, воно є корисним для здоров'я серця завдяки антиоксидантам та поліфенолам.