Питание долгожителей: 9 продуктов, которые следует добавить в свой рацион
Источник:Eat This, Not That!
Общеизвестно, что состояние нашего организма и продолжительность жизни зависят от многочисленных факторов: экологии, физической активности, образа жизни и других. Но одним из самых значимых, безусловно, является питание.
В мире есть пять регионов, где проживает больше всего долгожителей. Это так называемые "голубые зоны": Сардиния (Италия), Окинава (Япония), Икария (Греция), Никоя (Коста-Рика) и Лома-Линда (Калифорнии). Конечно, ежедневный рацион жителей этих уголков мира разительно отличается. Однако мы можем почерпнуть от них лучшие привычки в питании, чтобы быть здоровее.
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9 продуктов, которые потребляют долгожители
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Авокадо
Авокадо / Фото Pexels
Авокадо – один из самых любимых продуктов жителей Лома-Линды. Эксперты отмечают, что плод:
- способствует снижению уровня холестерина;
- содержит на 30% больше калия, чем, например, бананы.
- помогает при похудении;
- снижает риск диабета 2 типа.
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Бобы
Бобы / Фото Pixabey
Этот продукт потребляют почти все жители "голубой зоны". Так, бобы содержат большое количество клетчатки и других питательных веществ, помогающих бороться с болезнями. К примеру, черноглазый горох, популярный в Икарии, обладает противораковыми и антидиабетическими свойствами, а также оказывает положительное влияние на работу сердца.
В свою очередь, жители Никои потребляют черные бобы. Они содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов – эти элементы предотвращают рак и снижают риск сердечных заболеваний.
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Чеснок
Чеснок / Фото Pexels
Чеснок является мощным природным медикаментом, который: снижает риск некоторых возрастных заболеваний, богат антиоксидантами, обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить некоторые виды рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Это обязательный компонент рациона жителей Окинавы.
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Картофель
Картофель / Фото Pexels
В Икарии предпочитают белый картофель, который способен предотвращать диабет и бороться с ним, а также помогает поддерживать низкий уровень артериального давления. Жители Окинавы выбирают сладкий фиолетовый картофель (сацума-имо). Она содержит фитохимические вещества (антоцианы), помогающие предотвращать болезни. Кроме того, сладкий картофель богат витаминами А, В6, С, калием и клетчаткой.
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Оливковая олия
Оливковое масло / Фото Pexels
Жители Средиземноморья считаются одними из самых здоровых людей в мире. Они почти ежедневно употребляют оливковое масло первого холодного отжима, имеющее множество преимуществ для здоровья: помогает контролировать вес, снижает кровяное давление, уменьшает риск появления некоторых видов рака и обладает противовоспалительными свойствами.
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Лосось
Лосось / Фото Pixabey
Красную рыбу обычно употребляют в Лома-Линде, даже приверженцы вегетарианства. Все из-за большого количества омега-3 – жирные кислоты, которые позволяют поддерживать здоровье сердца, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогают противодействовать воспалениям.
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Хлеб на закваске
Хлеб на закваске / Фото Pexels
Такой хлеб довольно популярен на Сардинии. Так, его производят из цельной пшеницы и живых молочнокислых бактерий, благодаря чему сахар и глюкоза превращаются в молочную кислоту. В результате:
- гликемический индекс снижается;
- человек дольше чувствует себя сытым;
- уровень сахара в крови не повышается.
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Помидоры
Помидоры / Фото Pexels
Жители Сардинии ежедневно добавляют помидоры в свой рацион. Дело в том, что они содержат ликопин – антиоксидант, известный своими противовоспалительными свойствами, способностью снижать кровяное давление, риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. В частности, помидоры "черри", содержащие более высокий уровень бета-каротина, могут предотвращать рак простаты.
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Вино
Вино / Фото Pixabey
Безусловно, с любым алкоголем следует быть крайне осторожным. Однако большинство жителей "голубых зон" потребляют 1-2 бокала красного вина ежедневно. По данным некоторых исследований, оно является полезным для здоровья сердца благодаря антиоксидантам и полифенолам.