Хто винен у зміні клімату: результати дослідження

Дослідники Корнелльського університету проаналізували численні наукові роботи щодо зміни клімату за 2012 – 2020 роки Так, понад 99,9% досліджень констатують, що цей процес здебільшого викликаний людьми.

Аналогічний документ було оприлюднено й у 2013 році. Тоді 97% досліджень, проведених з 1991 по 2012 рік, довели, що діяльність людини – основна причина кліматичних змін.

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Що відомо

Вчені застосували алгоритм, щоб проаналізувати 88 125 досліджень. З них лише 28 були скептично налаштовані щодо ролі людини у глобальному потеплінні. Примітно, що усі вони були опубліковані у виданнях, авторитетність яких є доволі спірною.

Вкрай важливо визнати викиди парникових газів основною проблемою, аби мобілізуватися з метою впровадження нових рішень щодо їх скорочення. Вже сьогодні ми є свідками руйнівного впливу кліматичних лих на бізнес, людей і економіку,

– сказав декан Коледжу сільського господарства і наук про життя в Корнелльському університеті та співавтор статті.

Думка громадськості та деяких політиків все ще вказує на помилкові переконання. Однак більшість вчених досягли консенсусу та впевнено заявляють – зміна клімату викликана діяльністю людини.

Справді, показник у 97% за 2013 рік залишив деякі сумніви в науковому консенсусі щодо впливу людини на клімат. Поточні ж результати повністю розвіюють невизначеність.– сказав науковий співробітник Корнелльського університету та співавтор статті Марк Лайнас.