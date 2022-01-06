Кіану Рівз пожертвував 70% свого гонорару за "Матрицю" на благодійність

Голлівудський актор Кіану Рівз передав 70% свого гонорару за першу частину "Матриці" на дослідження лейкемії. За зйомки у фільмі він заробив 35 мільйонів доларів.

Актор невипадково спрямовує кошти на вивчення причин саме цієї хвороби. Багато років тому вона увійшла й у його родину.

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Що відомо

У 1991 році сестрі актора Ким діагностували лейкемію. Кіану зробив усе, щоб підтримати рідну людину: продав свій будинок і переїхав, відклав зйомки в "Матриці" та витратив на лікування 5 мільйонів доларів.

Знаєте, вона завжди була поряд зі мною. Я завжди буду поруч із нею,

– говорив він.

Після 10 років боротьби Ким одужала. Тоді актор вирішив заснувати благодійний фонд, аби допомагати хворим на рак.

Зауважимо, Кіану Рівз давно відомий своєю благодійною діяльністю. Актор нерідко підтримує колег та спрямовує левову частку зароблених коштів нужденним. До прикладу, відсоток від гонорарів за другу та третю частини "Матриці" він передав команді візуальних ефектів. Рівз переконаний, що саме вони зробили фільм. У червні 2020 року Кіану продав на аукціоні 15-хвилинне побачення у Zoom. Гроші були передані благодійній організації Camp Rainbow Gold, яка підтримує онкохворих дітей.