У Києві з'явився новий заклад для постраждалих від домашнього насильства

У Києві відкрили другий Притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Заклад зможе забезпечити житлом 15 жінок із дітьми.

Це світле та затишне помешкання, що забезпечене усіма видами комунальних послуг, відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки. Крім того, у приміщенні встановлено відеоспостереження з метою гарантування безпеки постраждалих.

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Деталі

Цього року у Києві зафіксували 23 тисячі випадків домашнього насильства.

Усі послуги, що пропонують мешканкам, безоплатні. Зокрема:

проживання терміном у 3 місяці (з можливістю продовження до пів року);

психологічна та юридична підтримка;

забезпечення предметами побуту.

Найголовніше наше завдання – сформувати нульову толерантність до насильства, щоб звести самі випадки до мінімуму,

– зазначила заступниця КМДА Марина Хонда.

Ліжка, колиски для малюків, робочі місця для школярів, зони відпочинку, кухня, душова та санвузол – усе це є у новому Притулку.

Новий Притулок для постраждалих від домашнього насильства / Фото КМДА

Зауважимо, наразі у місті працює дві кризові кімнати та два Притулки, у яких постраждалі можуть знайти прихисток. Адресу закладу не розголошують з метою безпеки. Потрапити до притулку можна лише за направленням директора Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.