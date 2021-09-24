У Київ повернулися мобільні пункти прийому відходів: деталі та адреси

У Києві в суботу, 25 вересня, організують мобільні пункти прийому відходів, які можуть забруднювтаи довкілля. Так, можна буде здати будь-яку техніку, батарейки, лампи та текстильні відходи.

Для цього обрали вересень, адже саме цього місяця є Всесвітній день прибирання – 18 вересня. Тож киянам пропонують розчистити свій простір.

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Де можна здати відходи 25 вересня:

станція метро "Академмістечко" (VARUS, ТЦ ACADEM-CITY), 10:00 – 11:30;

станція метро "Лісова" (маркет-молл "Даринок"), 10:00 – 11:30;

масив Виноградар (ТРЦ Retroville), 12:15 – 13:45;

станція метро "Дарниця" (ТЦ "Дитячий світ"), 12:15 – 13:45;

станція метро "Героїв Дніпра" (ТРЦ Dream Town-2), 14:30 – 16:00;

станція метро "Лівобережна" (Novus), 14:30 – 16:00.

Які відходи можна здати

Абсолютно безкоштовно можна буде здати будь-яку техніку – від дротів до холодильників, від блендерів до пральних машинок, від навушників до кондиціонерів.

Деякі відходи прийматимуть лише платно, оскільки їхня цінність не покриває витрати на логістику, утилізацію та оплату праці. Серед них:

батарейки: 130 гривень за кілограм (або 1 штука – 3 гривні);

лампи: від 5,80 гривні за штуку;

текстильні відходи: 4 гривні за кілограм.

Організатори нагадують, що, які містяться в її складі та можуть забруднювати довкілля, а також – даруєте їй друге життя, адже велику кількість деталей можна використати повторно.