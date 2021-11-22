Київський рятувальник віддав свою маску дитині та виніс її з пожежі: щемливі фото

У Києві рятувальник виніс малюка з охопленої вогнем будівлі. Чоловік віддав свою маску дитині, тим самим – врятував їй життя.

Нагадаємо, сьогодні зранку у столичному ЖК "Нивки-Парк" сталася серйозна пожежа. Причина – займання електрощитових з 5 по 15 поверх.

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Пожежа охопила багатоквартирний будинок за адресою проспект Перемоги, 67 А. Виклик зафіксували об 11.03, а вже о 12.07 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

На об'єкті працювало 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки. З житлового комплексу евакуювали 37 людей, зокрема – одну дитину. На щастя, обійшлося без жертв.

Під час пожежі врятували дитину / Фото Головне управління ДСНС України у місті Києві

Повний текст публікації ДСНС:

22 листопада об 11:03 у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67 А в шістнадцятиповерховому житловому будинку сталося загоряння електрощитових з 5 по 15 поверхи. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Проводиться гасіння пожежі та евакуація мешканців. Підрозділами ДСНС з ліфтової кабіни вивільнено 5 осіб.

На гасіння пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві. О 12:07 хвилин пожежу ліквідовано.