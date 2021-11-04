У Луцьку запустили "Хвилю добра", аби врятувати хлопчика з СМА

У Луцьку стартувала традиційна благодійна акція "Хвиля добра". Головна мета – підтримати хлопчика із хворобою СМА (SMA) Нікіту Крижного.

У маленького пацієнта спінальна м’язова атрофія. Він потребує препарату, вартість якого становить 2,3 мільйона доларів. Наразі родина збирає кошти на переліт до США з метою отримання найдорожчого уколу у світі.

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Покажемо, що хвиля добра тим потужніша, чим більше об’єднує щирих людей!,

– закликають організатори.

Деталі акції

Благодійна ініціатива триватиме до 19 грудня. Кожен охочий може:

приєднуватись до майстер-класів у кав'ярні-кондитерії "Старе місто" або ж особисто їх проводити;

передавати свої вироби (хендмейд, картини, книги тощо) для подальшої їх реалізації в межах акції;

популяризувати акцію за допомогою репостів та дописів у соцмережах;

закликати друзів та колег долучитися;

ставати волонтерами.

Усі зібрані товари будуть реалізовані 17 грудня, а вторговані кошти – передані для потреб Нікіти Крижного.

Повний текст публікації Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради:

Луцьк готовий запустити чергову Хвилю добра!

Ми з радістю оголошуємо про старт благодійної акції «Хвиля добра», яка вже стала традиційною.

Цього року ми спільно із Вами допомагатимемо Нікіті Крижному, маленькому хлопчику із хворобою СМА (SMA) – спінальна м’язова атрофія, який потребує найдорожчого препарату у світі (2,3 млн. доларів). На сьогодні родина потребує ресурсів для здійснення перельоту до Сполучених Штатів Америки для отримання препарату.

Акція триватиме до 19 грудня. До цього часу ми закликаємо Вас:

приєднуватись до наших майстер-класів у кав’ярні-кондитерії «Старе місто» або ж особисто їх проводити;

передавати свої вироби (хендмейд, картини, книги тощо) для подальшої їх реалізації в межах акції;

робити репост нашої події та дописів з метою інформування громадськості;

розповідати про акцію друзям та колегам;

ставати волонтерами акції. 17 грудня 2021 року усі зібрані нами в межах акції товари та вироби будуть реалізовані з метою збору коштів для Нікіти. Слідкуйте за подальшими анонсами та сторінкою події у мережі Фейсбук. Не будьмо байдужими! Покажемо, що хвиля добра тим потужніша, чим більше об’єднує щирих людей! Розбудимо наші серця добром! Творчий калейдоскоп, Департамент молоді та спорту Луцької міської ради, Кав'ярня-кондитерія Старе Місто, Сонячні діти Волині-ВОГО "Даун-синдром".

#хвиля_добра