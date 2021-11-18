У Львові мешканці багатоповерхівки висадили сад з топіарними фігурами

У Львові мешканці багатоповерхівки згуртувалися та перетворили територію свого житлового комплексу на красивий сад з топіарними фігурами.

У новому саду тепер "живуть" слони та динозаври. Також ростуть цілі алеї дубів та японських церцісів.

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Сад з топіарними фігурами

Це не Англія і не знаменитий Левенс-Хол. Це подвір'я звичайної львівської багатоповерхівки на вулиці Пасічній. Але радше таки незвичайної! Завдяки людям, які тут живуть,

– зазначають у "Львів. Містобудування".

Крім дубів і церцісів, на весну тут очікують і появу красивих квітів. Адже зовсім нещодавно мешканці висадили ще й 400 цибулин крокусів.

"Люди, ви круті. І ви, безперечно, надихаєте! Дякуємо за гарний приклад роботи злагодженої дружної громади", – мовиться в дописі.

Створення топіарного саду у Львові: дивіться фото

Допис "Львів. Містобудування":

Це не Англія і не знаменитий Левенс-Хол. Це подвір'я звичайної львівської багатоповерхівки на вулиці Пасічній. Але радше таки незвичайної! Завдяки людям, які тут живуть.

Згуртувавшись, мешканці перетворили територію свого житлового комплексу на неймовірний сад з топіарними фігурами. У них тут живуть слони і динозаври, ростуть цілі алеї дубів та японських церсісів. А недавно ще й висадили 400 цибулин крокусів. Словом, неймовірна краса! Можна собі тільки уявити, як тут буде гарно, коли це все розростеться і забуяє.

Люди, ви круті. І ви безперечно надихаєте! Дякуємо за гарний приклад роботи злагодженої дружної громади.

Фото та інформацію підгледіли на сторінці Наталії Верби у фейсбуці.