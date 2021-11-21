У Львові відкрили нову дитячу кардіохірургію: усе завдяки благодійникам

У львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відкрили сучасне відділення дитячої кардіохірургії. Для маленьких пацієнтів вже облаштували 6 палат, на часі – ще 5.

Роботи тривали впродовж 2 місяців. Це стало можливим завдяки фінансовій участі благодійників.

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Про кардіохірургію

Відділення дитячої кардіохірургії у лікарні швидкої допомоги розташоване на 7 поверсі. Кожна палата нового блоку буде повністю укомплектована моніторами, перфузорами та апаратами ШВЛ. До слова, кімнати є стилізованими – із зображеннями моря та Евересту.

Робимо все можливе, щоб наші маленькі пацієнти були в безпеці, адже дитяча кардіохірургія – це одна з найтяжчих галузей в медицині,

– розповів Олег Самчук, генеральний директор лікарні.

Відділення дитячої кардіохірургії / Фото Львівської міської ради

Львівська лікарня – єдиний центр у Західній Україні, що надає кардіохірургічну допомогу малюкам від народження.

Впродовж останніх 2 тижнів команда львівських кардіохірургів разом з провідними фахівцями Novick Cardiac Alliance (США) оперували дітей з усієї країни. Загалом було прооперовано 25 діток, а ще понад 50 – пройшли обстеження. Незабаром лікарі зі США повернуться до України й знову рятуватимуть маленьких борців за життя. Усіх, хто потребує термінової допомоги або консультації, просять звертатися за номерами телефонів: +380660180919 та +380671180919.