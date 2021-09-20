Маленький Максимко з Тернополя виграв у благодійну лотерею найдорожчий у світі укол

Тернополянин Максим Антонишин, якому всього 1 рік і 10 місяців, виграв у благодійну лотерею укол Zolgensma – рятувальний преперат від спінально м'язової атрофії. Цей укол є найдорожчим у світі, а його вартість становить 2,3 мільйона доларів.

Про перемогу маленького Максимка розповіла народна депутатка. Вона наголосила, що разом з уколом хлопчик отримає і шанс на життя.

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Успіх маленького Максимка

Батьки хлопчика ще раніше організували збір коштів. Станом на початок вересня сім'ї бракувало 33 мільйонів гривень – близько 1,2 мільйона доларів.

Згодом ще 5,7 мільйона гривень або близько 200 тисяч доларів їм передала родина маленького Арсена Бориса з міста Скалат, що на Тернопільщині. Хлопчик теж хворіє на СМА, але так само зміг виграти благодійний укол Zolgensma.

Таким чином на порятунок Максима Антонишина потрібно було зібрати ще 1 мільйон доларів, але часу залишалося обмаль – лише 2 місяці. Адже укол слід було вколоти до 2-ліття хлопчика, оскільки пізніше він буде неефективним.



Збір коштів на укол для Максима Антонишина закрили / Фото "help_max_sma"

Не можу стримати сліз радості, емоції через край... Навіть слів не можу підібрати. І хто скаже, що дива не існує – не вірте! Диво існує. Бог є! Наш Максимко виграв укол, вартістю 2,3 мільйона доларів. Наш хлопчик отримав шанс на життя,

– повідомила Людмила Марченко.

Тепер маленький хлопчик отримає довгоочікуваний укол – нехай і найдорожчий у світі.

Публікація Людмили Марченко:

Цей день не міг закінчитися просто так.

Не можу стримати сліз радості. Емоції через край… Навіть слів не можу підібрати… Й хто скаже, що дива не існує - Не вірте! Диво існує. Бог є! Інших пояснень я не знаходжу. Наш Максимко з СМА виграв укол, вартістю 2,3 мільйона доларів.

Наш хлопчик отримав шанс на життя. І молю Бога, щоб і на щасливе майбутнє. Юлія Антонишин-Леськів, Володимире щиро вітаю Вас. Максимчику, міцного здоров’я тобі!

P.S. І тільки но у вівторок в Михайлівському золотоверхому знову говорили з Митрополитом Епіфанієм про діток-"смайликів" і за Максимка.

На що Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній сказав: "Дай Боже і Максимку отримати свій укол".

Друзі, а ще я переконалася – разом ми велика сила!