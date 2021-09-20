Маленький Максим из Тернополя выиграл в благотворительную лотерею самый дорогой в мире укол

Тернополянин Максим Антонишин, которому всего 1 год и 10 месяцев, выиграл в благотворительную лотерею укол Zolgensma – спасательный преперат от спинально мышечной атрофии. Этот укол является самым дорогим в мире, а его стоимость составляет 2,3 миллиона долларов.

О победе маленького Максима рассказала народный депутат. Она отметила, что вместе с уколом мальчик получит и шанс на жизнь.

Обратите внимание "Ладошке счастья" – 20 лет: МакДональдз запустил юбилейную благотворительную кампанию

Успех маленького Максима

Родители мальчика еще раньше организовали сбор средств. По состоянию на начало сентября семье не хватало 33 миллионы гривен – около 1,2 миллиона долларов.

Впоследствии еще 5,7 миллиона гривен или около 200 тысяч долларов им передала семья маленького Арсена Бориса из города Скалат, что на Тернопольщине. Мальчик тоже болеет СМА, но так же смог выиграть благотворительный укол Zolgensma.

Таким образом, на спасение Максима Антонишин нужно было собрать еще 1 миллион долларов, но времени оставалось мало – всего 2 месяца. Ведь укол следовало уколоть до 2-летия мальчика, поскольку позже он будет неэффективным.



Сбор средств на укол для Максима Антонишина закрыли / Фото "help_max_sma"

Не могу сдержать слез радости, эмоции через край... Даже слов не могу подобрать. И кто скажет, что чуда не существует – не верьте! Чудо существует. Бог есть! Наш Максим выиграл укол, стоимостью 2,3 миллиона долларов. Наш мальчик получил шанс на жизнь,

– сообщила Людмила Марченко.

Теперь маленький мальчик получит долгожданный укол – пусть и самый дорогой в мире.

Публикация Людмилы Марченко:

Этот день не мог закончиться просто так.

Не могу сдержать слез радости. Эмоции через край... Даже слов не могу подобрать... И кто скажет, что чуда не существует – не верьте! Чудо существует. Бог есть! Других объяснений я не нахожу. Наш Максимка с СМА выиграл укол, стоимостью 2,3 миллиона долларов.

Наш мальчик получил шанс на жизнь. И молю Бога, чтобы и на счастливое будущее. Юлия Антонишин-Лескив, Владимир, искренне поздравляю Вас. Максимчик, крепкого здоровья тебе!

P.S. И только-но во вторник в Михайловском Златоверхом снова говорили с Митрополитом Епифанием о детей-"смайликов" и за Максима.

На что Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний сказал: "Дай Бог и Максимка получить свой укол".

Друзья, а еще я убедилась – вместе мы большая сила!