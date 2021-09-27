"Марафон для всіх": подолайте дистанцію за тих, хто не може бігати

2 жовтня у Києві стартує ініціатива "Марафон для всіх". Українцям пропонують подолати дистанцію довжиною 1 кілометр замість тих, хто мріє бігати, але не може з тих чи інших причин.

Мета акції – підтримати марафонців життя. Це люди, які не можуть бігати через вік, хворобу чи інші життєві обставини. Вони заслуговують на медаль завдяки своєму незламному характеру та силі волі.

Цікаво Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу

Деталі

"Марафон для всіх" вже встиг стати традицією – його проводять втретє. Навесні 2020 року за марафонців життя бігли кур'єри Нової пошти. Восени забіг набув нового онлайнового формату, відтак став всеукраїнським. Загалом дистанції подолали понад 2 000 людей.

Щоб підсилити енергію підтримки на „Марафоні для всіх” цього разу, ми запросили до забігу особливого гостя. Дистанцію подолає людина, яку минулого року номінували на участь як марафонця життя,

– зауважує бренд-амбасадорка NewRun Інна Поперешнюк.

Долучитися до ініціативи

Щоб підтримати особливу акцію, треба заповнити анкету за посиланням. Крім того, ви можете довірити іншому здійснити своє бажання про медаль, залишивши свої контакти та історію. Заявки на участь прийматимуть до 28 вересня. Реєстрація на марафон – безкоштовна.

Як це відбуватиметься

28 вересня набір учасників буде завершено та утворяться пари;

2 жовтня о 9.00 на локації учасникам видадуть стартові набори для забігу;

2 жовтня о 15.00 бігуни вийдуть на дистанцію з наліпками на формі, де будуть вказані імена героїв, заради яких вони долають дистанцію.

2 жовтня, 15:00, вулиця Хрещатик, 24. Мешканці інших міст можуть взяти участь у марафоні онлайн. Стартові набори їм передадуть поштою.