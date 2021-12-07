У Маріуполі висадили нові сакури

У Маріуполі продовжують докладати максимум зусиль до озеленення територій. Нещодавно у місті висадили 211 молодих саджанців сакур.

Так, "Зеленбуд" подарував життя сакурам сорту "Канзан". Для них підготували спеціальну землю, що багата на мінеральні добрива. Дерева зростатимуть на проспекті Миру – від драмтеатру до вулиці Леваневського.

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Про озеленення міста

З кожним роком у Маріуполі з'являється все більше сакур. Не дивно, адже ці унікальні дерева справді заворожують своєю красою. Фахівці відзначають, що їм ідеально підходять кліматичні умови міста. Крім того, сакура не потребує спеціального догляду та підвищеної уваги.

Чекаємо на весну, адже їх краса подарує кожному натхнення,

– йдеться у повідомленні.

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