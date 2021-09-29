McDonald's переходить на екологічні іграшки в Хеппі Міл

Мережа ресторанів McDonald's планує повністю перейти на екологічні іграшки для Хеппі Міл. Повний перехід планують завершити до кінця 2025 року.

Водночас у мережі ресторанів запевняють, що нові іграшки залишаться такими ж цікавими, як і попередні.

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Перехід на екологічні іграшки

Щоб зменшити використання пластику, мережа McDonald's виготовлятиме іграшки з перероблених матеріалів. Втім, запевняє: іграшки будуть не менш цікавими!

Новими іграшками з відновлених матеріалів зможе насолоджуватися вся родина. Вони будуть розраховані на розвиток уяви та творчих здібностей,

– розповіли в McDonald's.

McDonald's переходить на екологічні іграшки: дивіться відео

Що таке Хеппі Міл

Це комплексне замовлення їжі для дітей, який використовується в мережі ресторанів швидкого обслуговування McDonald's. Крім власне самої їжі, Хеппі Міл включає подарункову упаковку й іграшку.

Публікація McDonald's:

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До кінця 2025 року ми плануємо повністю перейти на нові екологічні іграшки в Хеппі Міл.

Щоб зменшити використання пластику, ми виготовлятимемо іграшки з перероблених матеріалів! І, головне, вони будуть не менш цікавими!

Новими іграшками, з відновлених матеріалів, зможе насолоджуватися вся родина. Вони будуть розраховані на розвиток уяви та творчих здібностей.