McDonald's переходить на екологічні іграшки в Хеппі Міл
Джерело:McDonald's у фейсбуці
Мережа ресторанів McDonald's планує повністю перейти на екологічні іграшки для Хеппі Міл. Повний перехід планують завершити до кінця 2025 року.
Водночас у мережі ресторанів запевняють, що нові іграшки залишаться такими ж цікавими, як і попередні.
Зверніть увагу "Долоньці щастя" – 20 років: МакДональдз запустив ювілейну благодійну кампанію
Перехід на екологічні іграшки
Щоб зменшити використання пластику, мережа McDonald's виготовлятиме іграшки з перероблених матеріалів. Втім, запевняє: іграшки будуть не менш цікавими!
Новими іграшками з відновлених матеріалів зможе насолоджуватися вся родина. Вони будуть розраховані на розвиток уяви та творчих здібностей,
– розповіли в McDonald's.
McDonald's переходить на екологічні іграшки: дивіться відео
Що таке Хеппі Міл
Це комплексне замовлення їжі для дітей, який використовується в мережі ресторанів швидкого обслуговування McDonald's. Крім власне самої їжі, Хеппі Міл включає подарункову упаковку й іграшку.
Публікація McDonald's:
Плането, у нас для тебе хороші новини!
До кінця 2025 року ми плануємо повністю перейти на нові екологічні іграшки в Хеппі Міл.
Щоб зменшити використання пластику, ми виготовлятимемо іграшки з перероблених матеріалів! І, головне, вони будуть не менш цікавими!
Новими іграшками, з відновлених матеріалів, зможе насолоджуватися вся родина. Вони будуть розраховані на розвиток уяви та творчих здібностей.