Mitsubishi Corporation інвестує у скорочення викидів парникових газів: сума вражає

Японська торговельна компанія Mitsubishi Corporation заявила, що планує скоротити викиди парникових газів. Так, інвестиції у проєкт складуть понад 17 мільярдів доларів.

Мета – скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року. Ба більше, до 2050 року компанія прагне досягти нульового рівня CO2.

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Mitsubishi Corporation Японська торговельна компанія, яка управляє бізнес-підрозділами у таких секторах: фінанси, енергетика, виробництво, харчова промисловість і транспорт.

Що передбачає рішення

Mitsubishi Corporation планує розширити виробництво сонячної, вітряної та інших видів електроенергії з поновлюваних джерел. Крім того, компанія працюватиме над виробництвом і транспортування енергоджерел нового покоління, зокрема – це водень і аміак.

До того ж, японська компанія збирається: