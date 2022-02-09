Парамедик вирушив у благодійний похід, щоб зібрати гроші для санітарної авіації

Британський фельдшер Роберт Стенфілд бере участь у поході на 1013 кілометрів довкола південно-західного узбережжя Англії. У такий спосіб він має намір зібрати гроші для благодійної організації швидкої допомоги.

Парамедик зі Кліведона має на меті проходити приблизно 26 миль на день протягом 25 днів. Це майже 42 кілометри щодня, тобто відстань марафону.

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Благодійний похід

Фельдшер зауважив, що в небі часто можна помітити авіацію швидкої допомоги, яка невпинно прямує до пацієнтів у критичному стані.

Вони майже повністю фінансуються з благодійності. І я не можу уявити, що я втрачу цю послугу, якщо фінансування припиниться,

– наголошує Роберт Стенфілд.

Гроші, зібрані під час походу, який розпочався минулого тижня – у середу, 2 лютого, підуть до благодійної організації Great Western Air Ambulance.

Подорожуючи лише з рюкзаком і невеликим наметом, медик буде спати на вулиці більшу частину свого маршруту.

Щоденну необхідність проходити марафонні 42 кілометри він назвав "величезним психологічним викликом". На останні кілька миль маршруту до хлопця також приєднаються його сестера й мати.



Парамедик Роберт Стенфілд / Фото ВВС