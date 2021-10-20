Перший український ресторан McDonald's знову відкрився після оновлення
Джерело:McDonald's у фейсбуці
У Києві на Лук'янівській після оновлення знову відкрився ресторан McDonald's. Це знаменитий заклад, адже саме він у 1997 році став першим рестораном компанії в Україні.
У компанії наголошують, що через свою історичну важливість цей ресторан для McDonald's є дуже знаковим місцем.
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Ресторан на Лук'янівській
- У новенькому просторому залі розташовані 238 посадкових місць та 8 терміналів самообслуговування.
- У ресторані передбачена окрема зона для кур'єрів і ліфт для доставки замовлень на другий поверх.
- Також є одна лінія драйву та експрес віконце, якого раніше не було.
До слова, у McDonald's вирішили також нагадати, яким було відкриття ресторану та показали фото зі, здавалося б, далекого 1997 року.
Відкриття першого ресторану McDonald's в Україні / Фото McDonald's
Публікація McDonald's
Нарешті після оновлення відкривається МакДональдз на Лук'янівській
У новенькому просторому залі 238 посадкових місць та 8 терміналів самообслуговування.
В ресторані передбачена окрема зона для кур'єрів, ліфт для доставки замовлень на другий поверх, одна лінія драйву та експрес віконце, якого раніше не було.
Нагадуємо, що це нааайперший МакДональдз, який відкрився в Україні ще у 1997 році! Для нас це дуже знакові час та місце. Фото з того самого відкриття у кінці добірки
Чекаємо на тебе в оновленому МакДональдз на станції метро "Лук'янівська".