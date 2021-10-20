У компанії наголошують, що через свою історичну важливість цей ресторан для McDonald's є дуже знаковим місцем.

Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Ресторан на Лук'янівській

У новенькому просторому залі розташовані 238 посадкових місць та 8 терміналів самообслуговування.

У ресторані передбачена окрема зона для кур'єрів і ліфт для доставки замовлень на другий поверх.

Також є одна лінія драйву та експрес віконце, якого раніше не було.

До слова, у McDonald's вирішили також нагадати, яким було відкриття ресторану та показали фото зі, здавалося б, далекого 1997 року.



Відкриття першого ресторану McDonald's в Україні / Фото McDonald's

Публікація McDonald's

Нарешті після оновлення відкривається МакДональдз на Лук'янівській

У новенькому просторому залі 238 посадкових місць та 8 терміналів самообслуговування.

В ресторані передбачена окрема зона для кур'єрів, ліфт для доставки замовлень на другий поверх, одна лінія драйву та експрес віконце, якого раніше не було.

Нагадуємо, що це нааайперший МакДональдз, який відкрився в Україні ще у 1997 році! Для нас це дуже знакові час та місце. Фото з того самого відкриття у кінці добірки

Чекаємо на тебе в оновленому МакДональдз на станції метро "Лук'янівська".