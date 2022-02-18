На підтримку онкохворих дітей: в Україні презентували фільм про унікальний центр "Дача"

У Києві презентували документальний фільм "Дача". Стрічка розповідає про унікальний центр, де родини з онкохворими дітьми мають можливість бути разом протягом виснажливого лікування.

Допрем'єрний показ, що відбувся у Мистецькому арсеналі, приурочили до Міжнародного дня онкохворої дитини. Фільм вже доступний для перегляду за благодійні пожертви. Про це повідомляє 24 канал.

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Що таке "Дача" Благодійний проєкт, який ще називають "Дім далекий від дому", заснований у 2009 році фондом "Запорука". Це унікальний простір, який дозволяє маленьким борцям за життя знову побути дітьми, а не пацієнтами з важким діагнозом. Важливо, що у скрутний період життя дітей підтримують близькі люди. Вони поруч – а це, безперечно, найкращі ліки.

Чому це важливо

Автори картини мали на меті зробити крок у руйнуванні стереотипів та бар'єрів, з якими мають справу родин з онкохворими дітьми. Крім цього, вони прагнуть прискорити вихід із соціальної ізоляції усіх людей, хворих на рак.

Героями фільму стали:

Наталія Оніпко – засновниця та президентка благодійного фонду "Запорука";

Григорій Климнюк – керівник дитячого відділення Національного інституту раку;

14-річний Михайло Дьяков та 10-річний Макар Данильченко з Запоріжжя та їхні батьки – гості "Дачі".

Цією стрічкою наші "дачники" дякують усім, хто поруч, за людяність, небайдужість, за плече, на яке можна спертися, за те, що залишаються поряд навіть у кризові для країни часи,

– відзначила Наталія Оніпко.

Юний "дачник" / Фото БФ "Запорука"

Думка глядачів

На кінопрем'єру завітав музикант Тарас Тополя, який регулярно підтримує ініціативи фонду та піклується про його підопічних. Він зауважив, що у будь-якому суспільстві є місце численним стереотипам та людям, нетерпимим до слабших. "Такі проєкти допомагають поступово, краплина за краплиною змінювати це суспільство на краще", – вважає Тополя.

Тарас Тополя / Фото БФ "Запорука"

У свою чергу, телеведучий Сергій Притула впевнений, що фільм мотивуватиме людей не бути байдужими. Адже не так складно приділити вільну хвилину свого життя чи витратити зайву копійку сімейного бюджету на те, щоб зробити когось щасливішим, а інколи – врятувати чиєсь життя.

Сергій Притула та Наталія Оніпко / Фото БФ "Запорука"