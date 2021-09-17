За м'ячем доведеться пливти: благодійники збудували футбольне поле просто в морі

Британська благодійна організація Football for Humanity збудувала футбольне поле просто в морі поряд з одним з найбідніших островів Філіппін. Поле розташоване посеред моря Сулу в селі, яке також розташувалося просто посеред моря.

Видання зазначає, що це може бути одним з найбільш дивних місць, де будь-коли проводився футбольний матч. А в разі промаху по воротах – за м'ячем доведеться стрибати у воду.

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Футбольне поле з благодійною метою

Активісти організації Football for Humanity створили футбольне поле на поверхні з масляних бочок, які плавають у морі. Воно призначене для місцевих дітей, яких називають "морськими циганами".

Мета цієї ініціативи – зайняти дітей приємними й корисними справами, аби в майбутньому уберегти їх від піратської, злочинної або терористичної діяльності.

На жаль, злочинність у цьому регіоні доволі поширена, зокрема й серед дітей. Все через те, що район Малусо на острові Басілан, де розташоване село, є одним з найбідніших на Філіппінах. Звідси до столиці Маніли добиратися близько 36 годин з п'ятьма паромними переправами.

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