У потягах Укрзалізниці з'явиться рослинне меню

З кінця осені в потягах Інтерсіті Укрзалізниці з'являться ланч-бокси, які повністю складатимуться з рослинного меню. Очікується, що це зробить подорожі більш комфортними для венетеріанців і веганів.

Про запровадження рослинного меню Укрзалізниця домовилася з ініціативою UAnimals. Нині в Україні курсують 13 потягів Інтерсіті, якими щодня користуються тисячі людей.

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Рослинне меню в Укрзалізниці

В ініціативі UAnimals наголошують, що з-поміж клієнтів Укрзалізниці є багато вегетеріанців і веганів. Тож тепер їм не доведеться голодувати в дорозі. Втім, у такому нововведенні вбачають і ще одну важливу місію.

Ми в UAnimals натхненні цією колаборацією, адже бачимо в ній можливість не лише створити меню для людей, які вже відмовилися від м'яса, а й шанс надихнути усіх інших. Можливо, скуштувавши ці страви, вони також захочуть перетворити свій холодильник на сад,

– підкреслив засновник ініціативи Олександр Тодорчук.

Керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці Олександр Шевченко зі свого боку подякував UAnimals за таку ініціативу.

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"Вдячні партнерам з Do&Co та WOG Cafe за її втілення – не маю сумніву, що це меню сподобається пасажирам та урізноманітнить їхні подорожі залізницею", – переконаний Шевченко.

Публікація UAnimals:

Ланч-бокс містить фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в'яленими томатами та печерицями, а також моркву вок у кисло-солодкому соусі чилі. Посмакувати рослинним ланч-боксом можна буде в усіх потягах Інтерсіті вже до кінця осені.

UAnimals домовились з Укрзалізниця про запуск рослинного меню.

З кінця осені пасажири потягів Інтерсіті зможуть під час поїздок підживитися ланч-боксом, який складається лише з рослинної їжі. На сьогодні в Україні курсує 13 потягів Інтерсіті, якими користуються тисячі пасажирів. Певна річ, з-поміж них є чимало вегетаріанців і веганів, яким тепер не доведеться голодувати в дорозі.

Втім, хоча це нововведення покликане насамперед зробити поїздку комфортнішою для них, ми в ньому бачимо ще одну важливу місію.

"Ми в UAnimals натхненні цією колаборацією, адже бачимо в ній можливість не лише створити меню для людей, які вже відмовилися від м'яса, а й шанс надихнути усіх інших, – зазначає засновник UAnimals Олександр Тодорчук, – Можливо, скуштувавши ці страви, вони також захочуть перетворити свій холодильник на сад".

"Ми вдячні UAnimals за ініціативу, а партнерам з Do&Co та WOG Cafe за її втілення – не маю сумніву, що це меню сподобається пасажирам та урізноманітнить їхні подорожі залізницею", – зазначає керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці Олександр Шевченко.

Ланч-бокс містить фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в'яленими томатами та печерицями, а також моркву вок у кисло-солодкому соусі чилі. Посмакувати рослинним ланч-боксом можна буде в усіх потягах Інтерсіті вже до кінця осені.