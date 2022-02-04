У реабілітаційному центрі Ужгорода відкрили інклюзивну пекарню-майстерню

У медико-соціальному реабілітаційному центрі "Дорога життя" в Ужгороді відкрили майстерню-пекарню. Тут вихованці центру зможуть навчитися готувати на професійному обладнані.

Як розповів засновник пекарні, тепер 15 людей, які відвідують центр зможуть відчути себе професійними пекарями, а після цього знайти собі справжню роботу вже з необхідними вміннями.

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Пекарня в реабілітаційному центрі

На створення майстерні загалом пішло понад пів року. За цей час вимірювалий звіряли кожен сантиметр пекарні. Також збирали гроші, заробляли їх в іншій пекарні, щоб відкрити таке місце в реабілітаційному центрі Ужгорода.

Така пекарня в реабілітаційному центрі коштує приблизно 200 тисяч гривень. Наступну таку пекарню планують відкрити в одній зі східних областей України.

Захоплюючи кожну область, ми зробимо трудову терапію в пекарні реальною для всіх людей з ментальною інвалідністю,

– розповів Владислав Малащенко.



Пекарня в реабілітаційному центрі Ужгорода / Фото Владислав Малащенко

Публікація Владислава Малащенка:

Вчора, 26 січня, я відкрив трудову майстерню в реабілітаційному центрі в Ужгороді.

Відкрив я, звичайно ж, пекарню. 15 людей, які ходять в цей центр, зможуть себе відчути пекарями працюючи на професійному устаткуванні, а після цього знайти собі справжню роботу з правильними вміннями та навичками.

Ми робили цю майстерню більше ніж пів року. Ми вимірювали, збирали та вивіряли кожен сантиметр пекарні. Ми збирали гроші, заробляли їх у пекарні Гуд Бред, щоб відкрити воркшоп для хлопців з далекого Ужгорода.

Пекарня в Реабілітаційному центрі коштує дорожче за 200 000 гривень. Далі – більше. Сподіваюся, наступна пекарня буде в східних областях України. Захоплюючи кожну область, ми зробимо трудову терапію в пекарні реальною для всіх людей з ментальною інвалідністю.

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