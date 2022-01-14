У Рівному колядники зібрали гроші на благодійність
Джерело:фейсбук "Зіркового Вертепу"
Мешканці Рівного святкували Різдво з дотриманням давніх українських традицій, зокрема колядували. Вони об'єдналися задля важливої мети – зібрати кошти на благодійність.
Так, містяни влаштували "Зірковий Вертеп". Ініціатива встигла стати традиційною, адже реалізується вже уп'яте.
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Долучилися усі небайдужі
Учасниками святкового дійства стали поліцейські, лікарі, адвокати, актори, митці, журналісти, активісти, депутати. Разом їм вдалося наколядувати вражаючу суму – 72 тисячі гривень. Кошти спрямують на лікування хворої дитини з Дубенського району та підтримку військового АТО.
Наша "Коляда", заряджена позитивною енергетикою, щирими емоціями і теплими обіймами, летить до тих, хто потребує найбільше,
– йдеться у дописі.
Зауважимо, "зіркові" благодійники завітали до домівок рівнян й 13 січня – на Старий новий рік. Вони щедрували в усіх охочих.
Повний текст публікації "Зіркового Вертепу":
Кажуть, добро подароване на Різдво – повертається сторцею весь рік!
П'ятий рік поспіль наша "Коляда" заряджена позитивною енергетикою, щирими емоціями і теплими обіймами, летить до тих, хто потребує найбільше.
Нагадуємо, наш Вертеп благодійний! Наразі, з вашою допомогою лише за 2 дні "вертепування" ми маємо 72 тисячі гривень.
Де коляда, там і щедрування!
Готові до другої серії?
Заведемо Козу в кожен дім!
Щедрувальники на порозі!
Кому емоцій, радості та позитивної енергії на цілий рік?!