"Розкажіть мені про себе": як правильно представити себе на співбесіді

Напевно, більшість людей стикалися з питанням "Розкажіть мені про себе" на співбесіді. У ньому немає нічого особливого, однак ця фраза може по-справжньому налякати людей. Як правильно представити себе – читайте у матеріалі.

Деякі працівники відділу кадрів схильні використовувати схему "питання-питання" як стриманий початок розмови. Але коли ви стаєте об'єктом розслідування, це може викликати замішання, паніку або навіть невелику екзистенційну кризу.

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В чому полягає складність

За словами кар'єрного тренера Мелоді Уілдінг, деяких кандидатів на роботу широта питання просто приголомшує. "Я думаю, що люди дуже турбуються і думають: як мені конкретно на це відповісти? Як я можу резюмувати й схарактеризувати 10- або 20-річну кар'єру в короткому викладі?" Головна помилка кандидата на цьому етапі – розпочати переказувати своє резюме по пунктах.

Крім того, нерідко у гру вступає синдром самозванця. Так, багатьом людям не вистачає впевненості в собі й вони не бачать цінності в тому, що зробили у своїй кар'єрі.

Інші ж стурбовані тим, що HR може шукати невідповідності між словесними відповідями та резюме. Однак будьте впевнені – питання "розкажіть мені про себе" рідко буває пасткою. У більшості випадків працівник відділу кадрів може витратити всього кілька хвилин на перегляд вашого резюме і, можливо, вже забув інформацію, яка була в ньому, після інтерв'ю з іншими кандидатами.

Вони не перевіряють вас, щоб зрозуміти, чи брешете ви. Вони намагаються виявити ваш професійний рівень та зрозуміти, як ви дійшли до цього моменту, і чому для вас має сенс говорити про цю роботу,

– зауважує бізнес-коуч Фібі Гевін.

Як відповідати, коли люди говорять "Розкажіть мені про себе"

Структуруйте свою відповідь на питання таким чином, щоб підкреслити, чому ви підходите для цієї роботи. Гевін рекомендує придумати тему, яка може служити наскрізною лінією для вашої історії роботи. Це може бути пристрасть, вміння, місія, питання, проблема або вплив. "Можливо, ваша тема – створити відчуття спільності (що ви робили як учитель третього класу і як організатор заходів) або допомогти людям жити більш екологічно чистим життям (підштовхуючи до створення придатних для компостування контейнерів для їжі на винос в кафетерії коледжу)", – пояснює Гевін.

Якщо ви у безвихідному становищі, згадайте той момент, коли ви змінили кар'єрний шлях. Поясніть інтерв'юеру, чому ви прийняли таке рішення: "Це було дійсно важливо для мене, потім сталося те, що змінило мої пріоритети".

Використовуйте можливість розповісти про свій досвід роботи – чому ви зайняли ту чи іншу позицію, чого ви досягли та що шукали, коли йшли. Дійшовши до сьогоднішнього дня, поясніть рекрутеру, як ваш досвід надихає вас на цю роль і підходить для неї.

Формула для розмови про ваш досвід роботи

Уілдінг пропонує дотримуватися такої структури на співбесіді:

Введення: два-три речення, що описують вашу кар'єру. Наприклад: "Я пропрацював 10 років в управлінні продуктами, останні 3 – зосередився на корпоративних продуктах". Основні моменти резюме: виберіть кілька подій, які безпосередньо пов'язані з роллю, на яку ви збираєтеся пройти співбесіду, і поясніть, як вони підготували вас до успіху на цій посаді. Висновок: коротко поясніть, чому ця конкретна робота, компанія і команда є для вас привабливими, виходячи з вашого попереднього досвіду.

Перехід до особистого

Відкритість питання "розкажіть мені про себе" може змусити деяких кандидатів на роботу задуматися, чи хочуть вони розповідати про своє дитинство або про свою групу в коледжі. Хоча ваша увага в першу чергу має бути зосереджена на вашому професійному досвіді, може бути корисно додати деяку особисту інформацію.

Я завжди починаю з того, що вийшла з бідної сім'ї, тому що це в основному пояснює першу половину моєї кар'єри,

– говорить Гевін.

Фахівчиня зауважує, що реакція роботодавця на розповідь про особистий досвід може пролити світло на його цінності та культуру. Коли Гевін розповідає інтерв'юерам про те, як виросла в бідності, вона каже: "Якщо це з якоїсь причини їх відволікає, то це безумовно не ті люди, з якими я хочу працювати".

Якщо у вас є якесь хобі чи захоплення крім роботи, обговорення цього може допомогти вас запам'ятати. Найкраще провести зв'язок між цим заняттям і роллю, на яку ви збираєтеся пройти співбесіду. Можливо, графічний роман, над яким ви працюєте, є свідченням креативності, яку ви проявите до ролі консультанта. Або підготовка до марафону навчила вас важливості розбивки великих цілей на більш дрібні, досяжні кроки.

Як рекрутери можуть задавати більш точні питання

"Що мені було б корисно дізнатися про те, чому ви сьогодні берете участь у цій розмові?". Таке питання допоможе здобувачеві адаптувати свою відповідь відповідно до досвіду, який він хоче виділити, при цьому задаючи деякі корисні параметри.