В США ежегодно производится около 42 миллионов тонн пластика. Из них только 9% перерабатываются, и причин тому несколько. Прежде всего, инфраструктура переработки не справляется с производством пластика в стране. Кроме того, некоторые пластмассы не пригодны к переработке.

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Как это происходит

Стартап разработал и запатентовал специальный аппарат Blocker. Решение заключается в сочетании пара и сжатия. Это позволяет работать со всеми видами пластмасс, даже не подлежащими вторичной переработке. В результате получают строительные блоки ByBlocks, из которых можно построить что угодно – от заборов до автобусных остановок. Процесс не образует никаких отходов: необходимо 10 килограммов пластика, чтобы создать 10-килограммовый блок.

Здание с ByBlocks / Фото ByFusion

Один "блокировщик" может перерабатывать 450 тонн пластика в год, а по состоянию на сегодняшний день уже переработано 103 тонны пластика. Сейчас специалисты разрабатывают 12 блокаторов, и на этом не останавливаются. В долгосрочной перспективе машины планируют установить в каждом городе. Компания стремится переработать 100 миллионов тонн пластика к 2030 году – это около четверти годового производства пластика в США.