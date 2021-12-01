Антон Птушкин продал свой Smart на благотворительном аукционе: сумма впечатляет

Вчера, 30 ноября, весь мир охватило глобальное движение "Щедрый Вторник" (Giving Tuesday). Так, фонд "Таблеточки" провел традиционный благотворительный аукцион.

В рамках мероприятия популярный тревел-блогер Антон Птушкин продал свой автомобиль и передал средства фонду. Легендарный Smart, на котором путешественник объездил Европу, ушел с молотка за 100 000 долларов.

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Это маленькая история о большом поступке,

– подчеркнул предприниматель Сергей Неклева.

По его мнению, пожертвование является значительным вкладом в помощь детям, а поступок – доказательством того, что в украинском шоу-бизнесе есть люди с ценностями.

Smart Антона Птушкина продали на аукционе за 100 000 долларов / Фото фейсбук Сергея Неклевы

"Таблеточки" – украинский благотворительный фонд, который занимается онкобольными детьми. На протяжении 10 лет организация работает над созданием условий для качественной медицинской, психологической помощи и полноценной жизни детей и семей в Украине во время и после лечения. Фонд оказывает комплексную поддержку: помогает украинским семьям побеждать рак, а врачам – спасать жизнь онкобольных детей.

Полный текст публикации Сергея Неклевы:

это маленькая история о большом поступке, сам он точно никогда не расскажет.. вчера состоялся благотворительный ужин "Таблеточки", на котором, с помощью интересных лотов и при поддержке украинских звезд шоу-бизнеса и бизнеса, мы собираем деньги для программ фонда… как- то пару месяцев назад Anton Ptushkin попрощался со своим предыдущим smart, потому что купил себе такой же… и когда я увлеченно рассказывал ему о нашем проекте, он просто сказал: свяжи меня с Olya Kudinenko, есть идея… вчера, помытый, наполированный, с пробегом по Европе smart от Птушкина "ушел" финальным ударом молотка Потапа за $100 000… автомобиль с историей нашел своего фаната… спасибо MAN, мне кажется это крутой поступок, ну и точно огромная помощь детям… все же есть в нашем шоу-бизнесе с ценностями… позже, немного подробнее о проекте, еще много имен, которых хочется поблагодарить… но это для меня была самая яркая история…