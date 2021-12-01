У межах заходу популярний тревел-блогер Антон Птушкін продав свою автівку та передав кошти фонду. Легендарний Smart, на якому мандрівник об'їздив Європу, пішов з молотка за 100 000 доларів.

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Маленька історія про великий вчинок,

– підкреслив підприємець Сергій Неклева.

На його думку, пожертвування є вагомим внеском у допомогу дітям, а вчинок – доказом того, що в українському шоу-бізнесі є люди з цінностями.

Smart Антона Птушкіна продали на аукціоні за 100 000 доларів / Фото фейсбук Сергія Неклеви

Довідка: "Таблеточки" – український благодійний фонд, який опікується онкохворими дітьми. Впродовж 10 років організація працює над створенням умов для якісної медичної, психологічної допомоги та повноцінного життя дітей та їхніх родин в Україні під час та після лікування. Фонд надає комплексну підтримку: допомагає українським родинам перемагати рак, а лікарям – рятувати життя онкохворих дітей.

Повний текст публікації Сергія Неклеви:

це маленька історія про великий вчинок, сам він точно ніколи не розповість.. вчора відбулася благодійна вечеря “Таблеточки”, на якій, за допомогою цікавих лотів та за підтримки українських зірок шоу-бізнесу та бізнесу, ми збираємо гроші для програм фонду… як-то пару місяців тому Anton Ptushkin попрощався зі своїм попереднім smart, тому що купив собі такий самий… і коли я захоплено розповідав йому про наш проєкт, він просто сказав: зв'яжи мене з Olya Kudinenko, є ідея… вчора, помитий, наполірований, з пробігом Європою smart від Птушкіна "пішов" фінальним ударом молотка Потапа за $100 000… автомобіль з історією знайшов свого фаната… спасибі MAN, мені здається це крутий вчинок, ну і точно величезна допомога дітям… все ж таки є в нашому шоу-бізнесі люди з цінностями… пізніше, трохи докладніше про проєкт, ще багато імен, яким хочеться подякувати… але це для мене була найяскравіша історія…