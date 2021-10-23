Работа над проектом длилась 3 недели. Все вырученные средства от продаж направят на благотворительность.
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Календарь / Фото Australian Firefighters Calendar
О проекте
Проект реализуют 28-й год подряд. С момента основания он заручился поддержкой мощной армии фанатов. В съемках активное участие принимают спасатели различных служб по всей Австралии. Главная цель – мотивировать людей заниматься спортом и благотворительностью.