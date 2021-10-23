Австралийские пожарные выпустили благотворительный календарь на 2022 год

Австралийские спасатели выпустили ежегодный календарь Australian Firefighters Calendar. На этот раз представлены традиционная коллекция с полуобнаженными мужчинами и серия пожарных с животными.

Работа над проектом длилась 3 недели. Все вырученные средства от продаж направят на благотворительность.

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Календарь / Фото Australian Firefighters Calendar

О проекте

Проект реализуют 28-й год подряд. С момента основания он заручился поддержкой мощной армии фанатов. В съемках активное участие принимают спасатели различных служб по всей Австралии. Главная цель – мотивировать людей заниматься спортом и благотворительностью.

3а годы своей деятельности спасатели передали 3 миллиона долларов благотворительным организациям по всей Австралии. В частности 1,9 миллиона долларов – сумма пожертвований, которые были осуществлены за последние 5 лет.