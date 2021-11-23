В Украину аппараты прибыли из клиники Инкендааль (Бельгия). Глава Кировоградской ОГА Мария Черная встретилась с врачом Мишелем Туссеном, возглавляющим Центр терапии и исследования по вопросам домашней вентиляции легких и нервно-мышечных заболеваний.

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Почему это важно

На сегодняшний день в Кировоградской области зафиксировано 11 случаев нейро-мышечного заболевания Дюшена. Поэтому крайне важно обмениваться опытом между странами, в частности темы, где дети с такой болезнью имеют полное жизнеобеспечение. Это прямой путь к улучшению жизни пациентов с вышеупомянутым диагнозом.

Что еще известно

Речь идет о начале масштабного сбора дыхательных аппаратов из бельгийской клиники Инкендааль. Ожидается, что удастся получить около 100 единиц портативной техники. Украинские пациенты с болезнью Дюшена будут использовать их в домашних условиях. Инициативу реализуют в рамках международного проекта "1500 лет выживания".

Кроме того, врачей и родителей пациентов будут обучать практическому применению таких аппаратов. Важно, что процесс будет происходить при участии пациентов.