Автор инициативы – одиннадцатиклассница Мария Петриковец. Она основала группу тинейджеров, которых объединила благотворительная цель.
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Денежные средства, которые "Охматдету" передала молодежь, направили на приобретение тюнеров для захвата и записи видео.
Почему это важно
По словам представителей больницы, в отделении эндоскопии ежегодно производится большое количество сложных миниинвазивных эндоскопических операций. Прежде всего, таким образом спасают детей с разнообразными патологиями. К примеру, достают посторонние предметы – без разрезов и хирургических вмешательств!
Специалисты объясняют, что новое оборудование обеспечит возможность производить видеофиксацию исследований маленьких пациентов.
Это особенно полезно для всестороннего рассмотрения сложных случаев на консилиумах, для избрания оптимальной лечебной тактики.
– рассказала заведующая отделением диагностики Дария Вороняк.
Видеофиксацию будут применять в случае проведения:
- эзофагогастродуоденоскопии;
- колоноскопии;
- бронхоскопии;
- эндотерапевтических вмешательств.
В частности, видеозаписи будут использоваться для обучения молодых специалистов.