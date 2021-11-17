Автор инициативы – одиннадцатиклассница Мария Петриковец. Она основала группу тинейджеров, которых объединила благотворительная цель.

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Денежные средства, которые "Охматдету" передала молодежь, направили на приобретение тюнеров для захвата и записи видео.

Почему это важно

По словам представителей больницы, в отделении эндоскопии ежегодно производится большое количество сложных миниинвазивных эндоскопических операций. Прежде всего, таким образом спасают детей с разнообразными патологиями. К примеру, достают посторонние предметы – без разрезов и хирургических вмешательств!

Специалисты объясняют, что новое оборудование обеспечит возможность производить видеофиксацию исследований маленьких пациентов.

Это особенно полезно для всестороннего рассмотрения сложных случаев на консилиумах, для избрания оптимальной лечебной тактики.

– рассказала заведующая отделением диагностики Дария Вороняк.

Видеофиксацию будут применять в случае проведения:

эзофагогастродуоденоскопии;

колоноскопии;

бронхоскопии;

эндотерапевтических вмешательств.

В частности, видеозаписи будут использоваться для обучения молодых специалистов.