Боксер Усик навестил больных раком детей в "Охматдете"
Источник:Федерация бокса Украины
Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик посетил клинику "Охматдет" в Киеве. В детскую больницу известный боксер пришел, чтобы поднять боевой дух деткам, борющимся с раком.
Посещение состоялось в конце прошлой недели – в субботу, 19 февраля. К слову, именно на прошлой неделе, 15 февраля, отмечался всемирный день онкобольного ребенка.
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Визит Александра Усика
Дети получили отличные подарки от боксера, в частности примерили боксерские перчатки с его автографом. Также Александр расписывался малышам прямо на футболках и отвечал на их вопросы.
Маленькие пациенты больницы были в восторге от встречи с одним из лучших боксеров современности. Встреча подарила замечательные эмоции и спортсмену, и детям, ведущим борьбу с болезнью,
– рассказали в ФБУ.
Визит Усика в "Охматдет": смотрите видео
Что известно об "Охматдете"?
Это уникальное медицинское учреждение в Киеве для предоставления экстренной и высокоспециализированной медицинской помощи детям из всех регионов Украины.
Ежегодно в стационаре на 620 больничных койках проходят лечение более 18 тысяч детей и еще около 28 тысяч получают неотложную помощь в травматологическом пункте больницы.