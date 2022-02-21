Боксер Усик навестил больных раком детей в "Охматдете"

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик посетил клинику "Охматдет" в Киеве. В детскую больницу известный боксер пришел, чтобы поднять боевой дух деткам, борющимся с раком.

Посещение состоялось в конце прошлой недели – в субботу, 19 февраля. К слову, именно на прошлой неделе, 15 февраля, отмечался всемирный день онкобольного ребенка.

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Визит Александра Усика

Дети получили отличные подарки от боксера, в частности примерили боксерские перчатки с его автографом. Также Александр расписывался малышам прямо на футболках и отвечал на их вопросы.

Маленькие пациенты больницы были в восторге от встречи с одним из лучших боксеров современности. Встреча подарила замечательные эмоции и спортсмену, и детям, ведущим борьбу с болезнью,

– рассказали в ФБУ.

Визит Усика в "Охматдет": смотрите видео