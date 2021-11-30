Соответствующий меморандум подписали: благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда" в Украине, Министерство экономики Украины, Министерство здравоохранения Украины и Национальная детская специализированная больница "Охматдет" МОЗ Украины.

Важно С добром в сердце: как украинцы поддерживали благотворительную акцию "Ладошка счастья" от МакДональдс

О программе

Дом Рональда МакДональда – программа, которая во всем мире обеспечивает комфорт, поддержку и ресурсы для семей с госпитализированными детьми всего в шаге от больницы. Ведь ничто не должно отрывать семью от самого важного – лечения собственного ребенка. Кроме того, чувствовать поддержку близких – очень важно для тяжелобольных детей. По данным исследований, каждый второй ребенок испытывает стресс в больницах, связанный с отсутствием родителей. В настоящее время в мире уже существует 381 такой дом.

Дом Рональда МакДональда в Украине

ориентировочная площадь – 2 500 квадратных метров;

откроется в Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет";

строительство, обустройство и управление будет осуществлять "Фундация Дом Рональда МакДональда";

в планах – 50 отдельных комнат;

работы должны быть завершены в конце 2023 года.

Почему это важно

В больнице ежегодно проходят лечение до 20 000 детей со всей страны и осуществляют около 10 000 операций. Поэтому заведение заинтересовано в улучшении материально-технической базы. Инициатива сможет обеспечить более 18 000 бесплатных ночевок в год семьям в комфорте и рядом с ребенком. Семьи смогут сэкономить десятки миллионов гривен на проживании и питании, когда ребенок болеет. Это уменьшит нагрузку на больницы, поскольку в Доме Рональда МакДональда смогут находиться пациенты, получающие амбулаторное лечение. "Охматдет" сможет оказать медицинскую помощь большему количеству профильных пациентов.

Открытие Дома Рональда МакДональда в Украине – это прорыв для нашей страны, и мы благодарны за то, что эта программа получила поддержку на самом высоком государственном уровне. Теперь мы сможем предоставить жизненно важные ресурсы и заботливый уход еще большему количеству семей,

– отмечает Галина Соловей, директор Фундации.

Напомним, в этом году "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует свой первый юбилей – 5 лет. За это время благотворительная организация успела открыть пять Семейных комнат Рональда МакДональда в государственных детских больницах Киева, Львова, Сум, Винницы и Харькова. В общем за годы деятельности Фундация помогла украинским семьям более 70 000 раз.

Семейная комната Рональда МакДональда / "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине

Заметим! Развитие первого Дома Рональда МакДональда в Украине стало возможным благодаря щедрым донорам, способствующим расширению деятельности "Фундации Дом Рональда МакДональда" в Украине. Поддержка подготовительной работы осуществляется в рамках 4-летнего сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Цель – распространение семейно ориентированного подхода в медицинском уходе за детьми по всей Украине.