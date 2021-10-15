Более 30 стран планируют сократить выбросы метана, чтобы сдержать глобальное потепление

К проекту "Глобальное метановое обязательство" присоединились 32 страны мира. Все они обязались к 2030 году сократить выбросы метана в атмосферу на 30%.

Сейчас проект готовят к климатической конференции ООН, которая в ноябре состоится в Шотландии.

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Цель проекта

Такая инициатива имеет целью убедить страны присоединиться к общим мероприятиям и удержать повышение среднегодовой температуры к 2100 году в пределах 1,5 градуса. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожаев и коллапсов экосистем.

Сократить загрязнение метаном – это самый быстрый и доступный нам способ предотвратить острым климатическим рискам,

– заявил президент Фонда защиты окружающей среды Фред Крупп.

Что известно о метане?

Метан – второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, что влияет на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты.



В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее, чем углекислый газ, потому что за двадцать лет нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.

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Кто присоединился к проекту

Обязательства по сокращению подписали девять из 20 крупных загрязнителей. Это, в частности США и страны Европейского союза. Также подписались:

Канада,

Индонезия,

Пакистан,

Мексика,

Нигерия,

Аргентина,

Ирак.

Зато еще четыре главных стран-источников выбросов метана пока не выразили готовности присоединиться к инициативе. Говорится о: