Более 30 стран планируют сократить выбросы метана, чтобы сдержать глобальное потепление
Источник:Белый дом
К проекту "Глобальное метановое обязательство" присоединились 32 страны мира. Все они обязались к 2030 году сократить выбросы метана в атмосферу на 30%.
Сейчас проект готовят к климатической конференции ООН, которая в ноябре состоится в Шотландии.
Интересно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз
Цель проекта
Такая инициатива имеет целью убедить страны присоединиться к общим мероприятиям и удержать повышение среднегодовой температуры к 2100 году в пределах 1,5 градуса. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожаев и коллапсов экосистем.
Сократить загрязнение метаном – это самый быстрый и доступный нам способ предотвратить острым климатическим рискам,
– заявил президент Фонда защиты окружающей среды Фред Крупп.
Что известно о метане?
Метан – второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, что влияет на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты.
В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее, чем углекислый газ, потому что за двадцать лет нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.
К слову Почему сжигать сухие листья – не выход, и как правильно его утилизировать
Кто присоединился к проекту
Обязательства по сокращению подписали девять из 20 крупных загрязнителей. Это, в частности США и страны Европейского союза. Также подписались:
- Канада,
- Индонезия,
- Пакистан,
- Мексика,
- Нигерия,
- Аргентина,
- Ирак.
Зато еще четыре главных стран-источников выбросов метана пока не выразили готовности присоединиться к инициативе. Говорится о:
- Китае,
- Индии,
- России,
- Бразилии.