Больше, чем подарки: Джилл Байден поделилась значением Рождества с детьми

В США запустили традиционную благотворительную акцию "Игрушки для малышей". Так, первая леди страны Джилл Байден присоединилась и пообщалась с детьми о значении Рождества.

Мероприятие состоялось на базе Myer-Henderson Hall в Арлингтоне (штат Вирджиния). В рамках акции Джилл Байден рассортировала игрушки для нуждающихся и поделилась с детьми военнослужащих моралью сказки "Как Гринч украл Рождество".

Интересно "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует 5 лет: результаты работы

Разговор с детьми

Госпожа Байден поздравила детей с праздником и зачитала отрывок из книги – тот момент, когда Гринч понимает, что Рождество наступит даже несмотря на то, что он украл все подарки. "Возможно, Рождество не в магазине. Возможно, Рождество означает немного больше", – говорится в сказке.

Джилл убеждена, что особенным Рождество делает не то, что находится внутри пакетов и коробок.

Первая леди США зачитала отрывок из книги "Как Гринч похитил Рождество" / Фото Associated Press

Один ребенок поделился мыслью, что Рождество – это любовь друг к другу. "Я согласна. Разве это не прекрасное чувство по поводу Рождества?", – сказала Байден.

Доброта, взаимопомощь, щедрость и служение. Это подарки, которыми вы делитесь вместе,

– подытожила первая леди США.

Джилл Байден с детьми / Фото Associated Press

Об акции

Игрушки для малышей (Toys for Tots) – ежегодная программа, которая осуществляется Резервом морской пехоты США. Основана в 1947 году. Цель инициативы – дарить детям из малообеспеченных семей игрушки на Рождество. Организаторы отмечают, что в прошлом году удалось передать 20,1 миллионов подарков 7,4 миллиона детей.

"Дети военнослужащих также служат, и мы с президентом благодарим вас за службу в стране", – сказала Байден.