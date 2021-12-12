Захід відбувся на базі Myer-Henderson Hall в Арлінгтоні (штат Вірджинія). У межах акції Джилл Байден розсортувала іграшки для нужденних та поділилася з дітьми військовослужбовців мораллю казки "Як Грінч вкрав Різдво".

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Розмова з дітлахами

Пані Байден привітала дітлахів зі святом та зачитала уривок з книги – той момент, коли Грінч розуміє, що Різдво настане навіть попри те, що він вкрав усі подарунки. "Можливо, Різдво не у магазині. Можливо, Різдво означає трохи більше", – йдеться у казці.

Джилл переконана, що особливим Різдво робить не те, що міститься всередині пакетів та коробок.

Перша леді США зачитала уривок з книги "Як Грінч викрав Різдво" / Фото Associated Press

Одна дитина поділилася думкою, що Різдво – це любов один до одного. "Я згодна. Хіба це не прекрасне почуття з приводу Різдва?", – сказала Байден.

Доброта, взаємодопомога, щедрість та служіння. Це дарунки, якими ви ділитеся разом,

– підсумувала перша леді США.

Джилл Байден с детьми / Фото Associated Press

Про акцію

"Іграшки для малюків" (Toys for Tots) – щорічна програма, яка здійснюється Резервом морської піхоти США. Заснована у 1947 році. Мета ініціативи – дарувати дітям з малозабезпечених сімей іграшки на Різдво. Організатори зауважують, що минулого року вдалося передати 20,1 мільйона подарунків 7,4 мільйона дітей.

"Діти військовослужбовців також служать, і ми з президентом дякуємо вам за службу країні", – сказала Байден.