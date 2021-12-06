Британская компания создала гигантскую пирамиду из стиральных машин

Британская компания Currys PC World, занимающаяся продажей электроники, создала огромную пирамиду из стиральных машин. Цель – повысить осведомленность людей о переработке бытовых отходов.

Высота постройки достигает 13,60 метра. Так, она установила мировой рекорд Гиннеса как самая большая конструкция из стиральных машин в мире.

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Что известно

Инсталляция является частью проекта компании "Новая жизнь, а не свалка". Установка призвана привлечь внимание широкой общественности к важности переработки электронных отходов.

Всего в сооружении использовали 1496 стиральных машин. Квадратное основание пирамиды состоит из 256 единиц техники, а ширина каждой грани составляет 9,64 метра. Впоследствии все они будут утилизированы.

Я рад, что проект получил столько положительных отзывов и поддержки со стороны всех сотрудников компании. Он выглядит очень впечатляюще,

– сказал Даррен Кенуорти, менеджер магазина Currys.

Красноречивые подсчеты

каждый житель Великобритании производит 3,3 тонны электронных отходов за свою жизнь;

в стране накапливается 1,45 миллиона тонн электронных отходов ежегодно;

около 68% британцев не знают, где и как избавиться от старой техники, несмотря на то, что в стране широко распространены бесплатные услуги по утилизации электроники;

из 65 тысяч тонн отходов, перерабатываемых Currys ежегодно, 97% приходится на бытовую технику.

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