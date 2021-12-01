Игги является рождественским оленем с густым голубым мехом, маленькими рожками и в разноцветных носках.

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Рождественский фильм

По сюжету еще совсем маленькая Матильда сама придумала себе своего друга. Он сопровождает ее все детство – во время праздничных танцев в кругу семьи, разложения моркови для оленей Санты и прочее.

К слову, когда они впервые встретились, девочка угостила вторую морковью из меню McDonald's Reindeer Treats. Вымышленный друг помогает Матильде чувствовать себя более уверенной в себе.

Но со временем девочка вырастает и все чаще забывает своего друга. Идя на прогулку с друзьями, она закрывает его в шкафу.

Вспомнить о друге ей, уже взрослой, помогает маленький мальчик, который также угощает своего воображаемого товарища морковью в ресторане McDonald's.

Фильм "Вымышленный Игги": смотрите видео

Цель фильма

Вице-президент и директор по маркетингу McDonald's в Британии Мишель Грэм-Клер выразила убеждение, что реклама идеально отражает магию детского воображения, которая оживает в это время года и напоминает, что нельзя быть слишком взрослым, чтобы мечтать.

Мы с нетерпением ждем реакции наших клиентов на рекламу и надеемся, что дружба между Матильдой и Игги вызывает усмешку у зрителей во время просмотра,

– рассказала Мишель Грэм-Клер.

Но фильм преследует цель не только подарить ощущение праздника зрителям. Прежде всего, он будет сопровождать благотворительную инициативу McDonald's по распределению 5 миллионов обедов для нуждающихся семей.