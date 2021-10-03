Образовательные материалы разработаны в рамках всеукраинского проекта "Карта профессий". Партнеры – Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Министерство молодежи и спорта Украины представили.
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Почему это важно
Комплекс материалов и занятий – это вспомогательный трамплин, который поможет школьникам сделать максимально правильный выбор на старте своего пути. Кроме того, информация пригодится специалистам, которые работают с детьми: учителям, практическим психологам и молодежным работникам. Так, они смогут делать учебный процесс интерактивным, применяя видеоролики, презентации и практические игры.
Главная цель – помочь молодежи:
- осознать многообразие профессий,
- определить важные навыки для достижения успеха;
- проложить карьерный путь - из школы к профессиональной реализации.
В буклете можно найти такую информацию:
- особенности общественной деятельности в Украине и мире;
- профессиональные направления;
- истории успеха, которые вдохновляют;
- где учиться и как начать свой карьерный путь;
- полезные материалы и ссылки – в частности, о волонтерстве;
- развитие сектора и инновации.