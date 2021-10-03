Образовательные материалы разработаны в рамках всеукраинского проекта "Карта профессий". Партнеры – Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Министерство молодежи и спорта Украины представили.

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Почему это важно

Комплекс материалов и занятий – это вспомогательный трамплин, который поможет школьникам сделать максимально правильный выбор на старте своего пути. Кроме того, информация пригодится специалистам, которые работают с детьми: учителям, практическим психологам и молодежным работникам. Так, они смогут делать учебный процесс интерактивным, применяя видеоролики, презентации и практические игры.

Главная цель – помочь молодежи:

осознать многообразие профессий,

определить важные навыки для достижения успеха;

проложить карьерный путь - из школы к профессиональной реализации.

В буклете можно найти такую информацию:

особенности общественной деятельности в Украине и мире;

профессиональные направления;

истории успеха, которые вдохновляют;

где учиться и как начать свой карьерный путь;

полезные материалы и ссылки – в частности, о волонтерстве;

развитие сектора и инновации.

Доступ к буклету и материалам – открытый и бесплатный. Чтобы загрузить, перейдите по ссылке.