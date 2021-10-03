Будущее молодежи: как сознательно выбрать профессию и построить успешную карьеру

3 октября 2021 , 02:02
Читати новину українською

Источник:

Career Hub

В Тернополе во время всеукраинского форума "МолоДийте!" представили материалы для молодежи, которые помогут определиться с выбором профессии. Пособие "Твое будущее в общественном секторе" и материалы занятий для учащихся 5 – 11 классов представила платформа Career Hub Центра "Развитие КСО".

Образовательные материалы разработаны в рамках всеукраинского проекта "Карта профессий". Партнеры – Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Министерство молодежи и спорта Украины представили.

Примечательно Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью

Почему это важно

Комплекс материалов и занятий – это вспомогательный трамплин, который поможет школьникам сделать максимально правильный выбор на старте своего пути. Кроме того, информация пригодится специалистам, которые работают с детьми: учителям, практическим психологам и молодежным работникам. Так, они смогут делать учебный процесс интерактивным, применяя видеоролики, презентации и практические игры.

Главная цель – помочь молодежи:

  • осознать многообразие профессий,
  • определить важные навыки для достижения успеха;
  • проложить карьерный путь - из школы к профессиональной реализации.

В буклете можно найти такую информацию:

  • особенности общественной деятельности в Украине и мире;
  • профессиональные направления;
  • истории успеха, которые вдохновляют;
  • где учиться и как начать свой карьерный путь;
  • полезные материалы и ссылки – в частности, о волонтерстве;
  • развитие сектора и инновации.
Доступ к буклету и материалам – открытый и бесплатный. Чтобы загрузить, перейдите по ссылке.
Автор: Катерина Сердюк