Будущее молодежи: как сознательно выбрать профессию и построить успешную карьеру

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В Тернополе во время всеукраинского форума "МолоДийте!" представили материалы для молодежи, которые помогут определиться с выбором профессии. Пособие "Твое будущее в общественном секторе" и материалы занятий для учащихся 5 – 11 классов представила платформа Career Hub Центра "Развитие КСО".